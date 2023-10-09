Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:57, 9 октября 2023Наука и техника

«Ростех» поставил устройства связи УГС-1 в войска

«Ростех» поставил в войска партию беспроводных устройств связи УГС-1

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» поставила в войска партию беспроводных устройств связи, работающих в режиме громкой связи. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Тульский завод "Октава" холдинга "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех" поставил в интересах российской армии партию беспроводных устройств громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Беспилотники, броневики и космическая станция. Как выглядит самое современное оружие и техника России?
Беспилотники, броневики и космическая станция.Как выглядит самое современное оружие и техника России?
15 августа 2023
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

УГС-1 представляет собой портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи. Оборудование способно принимать и передавать звуковую информацию, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока. Разработку можно использовать в составе аппаратуры мониторинга и контроля, для обеспечения связи в грузовиках и транспорте обеспечения вооруженных сил. Также УГС-1 можно применять в гражданских целях для обеспечения связи водителей пассажирского транспорта с диспетчером.

Отмечается, что устройство может работать в закрытых зонах и в тяжелых условиях: при акустических шумах до 120 децибел, наличии электрических помех, агрессивных химических соединений в окружающей среде. Также УГС-1 можно эксплуатировать под воздействием осадков и при температуре от минус 10 до плюс 45 градусов.

Как рассказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко, УГС-1 может проработать до 20 часов в режиме разговора, а средняя наработка на отказ составляет не менее 15 тысяч часов.

В апреле стало известно, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта для самолетов пятого поколения.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Палестинская ракета попала в мечеть имени Кадырова в Израиле

    Иностранный футбольный тренер сравнил пристрастие русских и чехов к алкоголю

    Названа главная цель операции Израиля в секторе Газа

    Стоимость квартиры Димы Билана с видом на Кремль оценили

    Звезда «Иронии судьбы» оценила высказывания покинувших Россию артистов

    В России упало производство алкоголя

    Россиянин на авто протаранил ворота школы-интерната и попал на видео

    Ливан заявил о нежелании вступать в конфликт Израиля и Палестины

    Москвичка во время уборки в квартире обнаружила змею

    Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости