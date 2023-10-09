«Ростех» поставил устройства связи УГС-1 в войска

«Ростех» поставил в войска партию беспроводных устройств связи УГС-1

Госкорпорация «Ростех» поставила в войска партию беспроводных устройств связи, работающих в режиме громкой связи. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Тульский завод "Октава" холдинга "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех" поставил в интересах российской армии партию беспроводных устройств громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства», — говорится в сообщении.

УГС-1 представляет собой портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи. Оборудование способно принимать и передавать звуковую информацию, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока. Разработку можно использовать в составе аппаратуры мониторинга и контроля, для обеспечения связи в грузовиках и транспорте обеспечения вооруженных сил. Также УГС-1 можно применять в гражданских целях для обеспечения связи водителей пассажирского транспорта с диспетчером.

Отмечается, что устройство может работать в закрытых зонах и в тяжелых условиях: при акустических шумах до 120 децибел, наличии электрических помех, агрессивных химических соединений в окружающей среде. Также УГС-1 можно эксплуатировать под воздействием осадков и при температуре от минус 10 до плюс 45 градусов.

Как рассказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко, УГС-1 может проработать до 20 часов в режиме разговора, а средняя наработка на отказ составляет не менее 15 тысяч часов.

В апреле стало известно, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта для самолетов пятого поколения.