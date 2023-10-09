В Израиле признали отсутствие данных о передаче оружия с Украины ХАМАС

Посол Израиля в России Бен Цви: данных о передаче оружия с Украины ХАМАС нет

У Израиля нет данных о передаче оружия с Украины ХАМАС, с этим вопросом лучше обратиться к тем, кто имеет хорошие отношения с исламистским движением. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Он признал, что у израильской стороны нет информации о передаче украинского оружия движению ХАМАС. С этим вопросом он предложил обратиться к российской стороне, которая, по его мнению, имеет хорошие отношения с движением.

«Может, у них есть больше данных, чем у нас», — предположил он.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предположила, что движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины или из Афганистана. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений.

После этого член Совета Федерации России Владимир Джабаров предположил, что Запад не простит Украине продажу оружия ХАМАС. Он считает, что для Украины, пытавшейся контактировать одновременно с арабами и с Израилем, настали тяжелые времена.