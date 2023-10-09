Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 9 октября 2023Мир

В Израиле признали отсутствие данных о передаче оружия с Украины ХАМАС

Посол Израиля в России Бен Цви: данных о передаче оружия с Украины ХАМАС нет

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

У Израиля нет данных о передаче оружия с Украины ХАМАС, с этим вопросом лучше обратиться к тем, кто имеет хорошие отношения с исламистским движением. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Он признал, что у израильской стороны нет информации о передаче украинского оружия движению ХАМАС. С этим вопросом он предложил обратиться к российской стороне, которая, по его мнению, имеет хорошие отношения с движением.

«Может, у них есть больше данных, чем у нас», — предположил он.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предположила, что движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины или из Афганистана. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений.

После этого член Совета Федерации России Владимир Джабаров предположил, что Запад не простит Украине продажу оружия ХАМАС. Он считает, что для Украины, пытавшейся контактировать одновременно с арабами и с Израилем, настали тяжелые времена.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В атаках на Израиль виновата разведка, считают западные журналисты. Как спецслужбы не увидели угрозу и допустили войну?

    Россиянам раскрыли способ в два клика решить один насущный вопрос

    Женщину задержали в аэропорту с ящиком фекалий жирафа для необычного украшения

    Дмитрия Быкова начали проверять по статье о дискредитации ВС России

    В Израиле признали отсутствие данных о передаче оружия с Украины ХАМАС

    В Египте заявили о предупреждении Израиля об угрозе со стороны ХАМАС

    Россияне начали массово аннулировать туры в Израиль

    На Украине зарегистрирован позволяющий ликвидировать УПЦ законопроект

    Европе предрекли стремительный рост стоимости популярного продукта

    ЕС заявил о пересмотре отношений с палестинцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости