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15:42, 9 октября 2023Россия

В Совфеде рассказали о последствиях для Украины в случае поставок оружия ХАМАС

Сенатор Джабаров: Израиль не простит Киев, если тот передавал оружие ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль не простит Киев, если тот передавал оружие ХАМАС. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит РИА Новости.

По словам Джабарова, для Украины, пытавшейся контактировать одновременно с арабами и с Израилем, настали тяжелые времена.

«Для украинцев, которые старались играть на двух полях — на израильском и на арабском, — наступили тяжелые времена, потому что Израиль вряд ли простит, если подтвердится факт поставок оружия с Украины ХАМАС», — рассказал сенатор.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американское оружие, которое бойцы ХАМАС, вероятно, могут применять во время атаки на Израиль, могло быть доставлено с территории Украины и Афганистана. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет ХАМАС.

О том, что выданное Украине оружие применяется Палестиной, заявлял и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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    Марк Леонов
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