Медведев: переданное Украине НАТО оружие активно применяется в Израиле

Переданное Украине альянсом НАТО оружие активно применяется в Израиле. На последствия передачи вооружения Киеву он указал в Telegram.

«Ну что, натовские друзья, доигрались?» — таким риторическим вопросом начинается сообщение политика.

Украинские власти и раньше продавали «все, что получили» извне, продолжил Медведев. Помимо этого, на Украине «воровали все, что плохо лежит», отметил он.

Западное оружие, как переданное Украине, так и оставленное при выводе военного контингента в Афганистане, еще заявит о себе во всех горячих точках, считает зампред Совбеза. «Дальше будет только хуже», — резюмировал он.

Ранее в Госдуме заявили, что США могут пересмотреть поставки оружия Украине в случае подтверждения использования палестинцами переданного Киеву оружия для атак на Израиль.