Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 9 октября 2023Россия

Медведев обратился с риторическим вопросом к «натовским друзьям»

Медведев: переданное Украине НАТО оружие активно применяется в Израиле

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Переданное Украине альянсом НАТО оружие активно применяется в Израиле. На последствия передачи вооружения Киеву он указал в Telegram.

«Ну что, натовские друзья, доигрались?» — таким риторическим вопросом начинается сообщение политика.

Украинские власти и раньше продавали «все, что получили» извне, продолжил Медведев. Помимо этого, на Украине «воровали все, что плохо лежит», отметил он.

Западное оружие, как переданное Украине, так и оставленное при выводе военного контингента в Афганистане, еще заявит о себе во всех горячих точках, считает зампред Совбеза. «Дальше будет только хуже», — резюмировал он.

Ранее в Госдуме заявили, что США могут пересмотреть поставки оружия Украине в случае подтверждения использования палестинцами переданного Киеву оружия для атак на Израиль.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

    Раскрыт способ получения популярной услуги без выхода из дома

    Песков заявил о возможности любого россиянина отдохнуть в любимых местах Путина

    В России назвали причину возобновления вывоза дизельного топлива

    Медведев обратился с риторическим вопросом к «натовским друзьям»

    Все ближайшие концерты ДДТ перенесли на 2024 год

    Китайский вундеркинд назвал безделье ключом к счастью

    Разин заявил о намерении директора Шатунова жениться на вдове исполнителя

    Экс-главу МИД Грузии госпитализировали на Украине после ДТП

    Москвичи нашли змею в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости