В России высказались о возможных поставках американского оружия ХАМАС с Украины

Депутат Журова: США могут пересмотреть поставки оружия ВСУ из-за атак на Израиль

США могут пересмотреть поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), если подтвердится, что исламистское движение ХАМАС использует переданное Киеву американское оружие для атак на Израиль. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Если подтвердится, что ХАМАС использует американское оружие, переданное Украине, то будет интересно. Потому что такая информация сейчас появляется. Может быть, после этого мир откроет глаза на эту историю (поставки оружия Украине — прим. "Ленты.ру")», — сообщила Журова.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американское оружие, которое бойцы ХАМАС, вероятно, могут применять во время атаки на Израиль, могло быть доставлено с территории Украины и Афганистана. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.

8 октября стало известно, что палестинские радикалы похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. Тель-Авив попросил Египет стать посредником в переговорах с ХАМАС об освобождении пленных.

Утром 8 октября израильская армия нанесла удары по Ливану в качестве ответной меры на обстрел со стороны движения «Хезболла».