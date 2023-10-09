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11:02, 9 октября 2023Наука и техника

Intel раскрыл сроки выхода Windows 12

The Verge: в Intel предположили, что Windows 12 выйдет в 2024 году

Фото: Unsplash

В компании Intel предположили, что ОС от Microsoft нового поколения выйдет в 2024 году. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты издания ознакомились со стенографией конференции аналитиков Citi, на которой в том числе выступали представители Intel. Финансовый директор компании Дэвид Зинснер пообещал акционерам, что 2024 год окажется успешным для Intel, так как Microsoft выпустит Windows 12.

«Мы думаем, что 2024 год будет довольно хорошим годом для клиентов, особенно из-за обновления Windows», — подчеркнул Зинснер. По словам журналистов издания, тем самым представитель корпорации случайно раскрыл сроки выхода новой ОС.

Зинснер отметил, что из-за выхода новой Windows большое количество потребителей захотят обновить свой компьютер. Среди прочего Intel производит процессоры для ПК. По словам авторов The Verge, конференция Citi состоялась еще в сентябре, однако на ее стенографию обратили внимание только сейчас.

Ранее в системных файлах новой ОС от Microsoft обнаружили информацию, что Windows 12 будут распространять по подписке. В настоящий момент Microsoft предлагает бесплатно обновляться на новые версии операционной системы с предыдущих.

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    Андрей Ставицкий
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