Windows 12 будут распространять по подписке

Deskmodder: новые версии Windows будут распространять по платной подписке

Компания Microsoft может перейти на платную модель распространения ОС Windows. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder.

Специалисты медиа изучили системные файлы, обнаруженные в последней версии Windows 11. В том числе авторы проанализировали документ slmgr.ini, в котором описаны разнообразные функции операционной системы, связанные с активацией, продлением или отменой подписки.

Кроме того, в файлах было указано, что в настройках появится информация о типе и статусе подписки. По словам журналистов, это может говорить о том, что будущая версия ОС — Windows 12 — может распространяться по платной подписке.

В настоящий момент Microsoft предлагает приобретать платные версии ОС с единовременным платежом или бесплатно обновляться на новые версии операционной системы с предыдущих.

В начале октября инсайдеры рассказали, что Microsoft начала работу над упрощенной версией операционной системы Windows. ОС будет рассчитана на недорогие компьютеры и выйдет после релиза Windows 12.