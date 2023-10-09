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09:04, 9 октября 2023Бывший СССР

Захарова назвала холодным душем для ООН признание Буданова в атаках на ЗАЭС

Захарова: признание Киева в атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН
СюжетНаселение России:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Признание главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в проведении трех атак для захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должно стать холодным душем для ООН. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишут «Известия».

«МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев», — сказала Захарова, напомнив, что Москва предоставляла подтверждения атак, организованных Киевом.

По ее словам, признание Буданова должно вывести население стран НАТО из «гипнотического сна», показать ложность обвинений России в возможном применении ядерного удара. Она также подчеркнула, что в ООН долгое время якобы «не могли определить направление удара по станции».

Ранее Буданов сообщил, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату ЗАЭС. Первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года. В еще двух попытках высадиться рядом со станцией принимали участие несколько сотен человек, среди них были и иностранцы.

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    Алевтина Запольская
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