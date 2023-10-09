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17:54, 9 октября 2023Путешествия

Названы самые популярные у россиян направления для зимнего туризма

Сочи и Москва стали самыми популярными направлениями для зимнего отдыха россиян

Фото: MWiklik / Shutterstock / Fotodom

Основатель и генеральный директор сервиса бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» Алексей Черепахин рассказал о самых популярных среди российских туристов направлениях для зимнего отдыха. В беседе с «Царьградом» он назвал Сочи, Москву и Санкт-Петербург лидерами по количеству бронирований в это время года.

По словам эксперта, популярность Сочи увеличилась на 58 процентов по сравнению с зимой прошлого года, а Москвы — на 80 процентов, а вот востребованность Петербурга наоборот упала на 44 процента.

Черепахин уточнил, что из курортов Краснодарского края популярностью пользуются Красная Поляна и Геленджик. Стоимость ночевки там составляет 9850 и 5221 рублей соответственно.

«В регионе зимой 2023/24 года средний чек туриста вырос на 24,6 процента, а стоимость суток отдыха — на 42 процента. Любители лыжного спорта, в том числе и горного, кроме Красной Поляны выбирают Ленинградскую область, Карелии, в том числе знаменитую Сортавалу. А те, кто любит более отдаленные места, выбирают курорт Шерегеш в Кемеровской области, на стыке Алтайских и Саянских гор», — добавил специалист.

В заключение он перечислил наиболее востребованные для зимнего отдыха зарубежные страны. Самой популярной оказалась Белоруссия. Также в топ приоритетных направлений попали Грузия и Абхазиях.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха за границей зимой. По данным крупных туроператоров, цены вырастут на 10-30 процентов уже в октябре-ноябре.

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    Варвара Кошечкина
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