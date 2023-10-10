Пашинян заявил о предварительной договоренности с Алиевым о встрече

Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предварительной договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о встрече в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что о готовности провести встречу заявил и Ереван, и Баку. Пашинян подчеркнул, что это свидетельствует о желании сторон двигаться к миру. «А это значит, что в течение 2-3 месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70 процентов», — сказал премьер Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение, что именно сейчас есть «исторические условия» для нормализации отношений между Баку и Ереваном. По его словам, это позволит создать на Южном Кавказе «пространство мира и сотрудничества».

20 сентября правительство Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.