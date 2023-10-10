Эдгард Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными

Запашный заявил, что бил палкой тигра, чтобы предотвратить драку между животными

Народный артист России Эдгард Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными. Об этом дрессировщик сообщил в своем Telegram-канале.

Артист отметил, что был вынужден применить силу по отношению к животным из-за того, что тигры начали драться. Он добавил, что сам на протяжении нескольких лет вместе с братом публиковал видеоролики с репетиций, на которых демонстрировал драки животных и методы предотвращения их борьбы.

Запашный подчеркнул, что подобные драки могут приводить к серьезным последствиям и большим потерям, поэтому дрессировщикам необходимо вмешиваться в их борьбу. «Да, используются спецсредства — водометы, палки и холостое оружие», — подтвердил артист.

Ранее братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после опубликованного видео, на котором артисты избивают тигров. На кадрах видно, как Эдуард Запашный бьет животное палкой, поливает тигров водой, а также дает залп из огнетушителя.

После публикации видео зоозащитники и общественные деятели написали обращения в Следственный комитет с требованием проверить артистов, остановить их деятельность и наказать за содеянное.