Раскрыты причины постоянной усталости и средства борьбы с ней

Одной из распространенных причин постоянного недомогания и упадка сил является дефицит железа и ферритина, предупредила фитнес-тренер и специалист по коррекции расстройств пищевого поведения велнес-клуба First & Only Александра Синюхаева. Другие причины хронической усталости, а также средства борьбы с ней она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Синюхаевой, при постоянном недомогании и ощущении усталости в первую очередь необходимо провести комплексное обследование организма, чтобы исключить дефициты железа, ферритина, эндокринологические нарушения и определить уровень гемоглобина, витаминов и микроэлементов в организме. При отклонении этих показателей от нормы их нужно обязательно скорректировать под руководством специалистов.

Хроническая усталость также может быть симптомом астенического синдрома: перенапряжения центральной нервной системы вследствие затяжного стресса, продолжила эксперт. В этом случае она рекомендовала разбираться с первопричиной возникшего психоэмоционального перенапряжения.

Синюхаева указала, что еще одна причина постоянной усталости, которой не стоит пренебрегать — это малоподвижный образ жизни.

Наше тело создано для постоянного движения и активного образа жизни. Видов физической активности много, главное — выбрать тот, который будет приносить удовольствие и положительные эмоции. Тогда спортивные нагрузки легко войдут в привычку и обеспечат прилив сил и энергии в долгосрочной перспективе Александра Синюхаева фитнес-тренер и специалист по коррекции расстройств пищевого поведения

К тому же важно обращать внимание на рацион и режим питания, подчеркнула Синюхаева. Калорийность рациона должна соответствовать уровню активности и индивидуальным особенностям организма. В частности, она отметила, что дефицит калорий приводит к состоянию усталости и недомоганию. Чтобы избежать этого, она рекомендовала включать в рацион достаточное количество белка, полезных жиров и сложных углеводов, клетчатки и чистой питьевой воды и соблюдать индивидуальную примерную норму килокалорий.

Не следует забывать и про термическую обработку продуктов. Стоит выбирать более простые и здоровые способы приготовления блюд. Питайтесь регулярно, полноценно и с удовольствием, это сформирует правильный пищеварительный рефлекс и нормальное функционирование ЖКТ, что положительно повлияет на общее самочувствие Александра Синюхаева фитнес-тренер и специалист по коррекции расстройств пищевого поведения

В заключение фитнес-тренер добавила, что одна из базовых составляющих хорошего самочувствия — здоровый и полноценный сон, так как во время ночного отдыха происходит восстановление центральной нервной системы. «Наш организм очень умный и сам отлично все регулирует, следует просто создать благоприятные условия для его правильного функционирования и хорошего самочувствия. Для этого необходим комплексный подход», — резюмировала Синюхаева.

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