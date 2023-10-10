В ЦБ дали прогноз о пике инфляции

Зампред ЦБ Заботкин: максимальная точка инфляции будет весной-летом 2024 года

Максимальная точка годовой инфляции будет пройдена весной-летом 2024 года. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, его слова приводит РИА Новости.

«Наш прогноз инфляции на 2023 год повышен до шести-семи процентов. Мы полагаем, что проинфляционные риски сейчас превалируют», — отметил он в ходе выступления в Госдуме.

По словам представителя регулятора, целесообразность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и повышения ключевой ставки в Банке России будут оценивать исходя из новых данных по росту цен. Для возвращения инфляции к цели в четыре процента уже принятых решений будет недостаточно и, вероятнее всего, потребуются дополнительные меры в течение всего 2024 года, отметил Заботкин.

Ранее зампред ЦБ заявил, что без увеличения ключевой ставки с 8,5 процента годовых курс доллара к рублю был бы «хорошо трехзначным». Однако в результате ужесточения ДКП регулятору удалось сдержать укрепление американской валюты к российской.