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18:09, 10 октября 2023Экономика

В ЦБ дали прогноз о пике инфляции

Зампред ЦБ Заботкин: максимальная точка инфляции будет весной-летом 2024 года

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Максимальная точка годовой инфляции будет пройдена весной-летом 2024 года. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, его слова приводит РИА Новости.

«Наш прогноз инфляции на 2023 год повышен до шести-семи процентов. Мы полагаем, что проинфляционные риски сейчас превалируют», — отметил он в ходе выступления в Госдуме.

По словам представителя регулятора, целесообразность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и повышения ключевой ставки в Банке России будут оценивать исходя из новых данных по росту цен. Для возвращения инфляции к цели в четыре процента уже принятых решений будет недостаточно и, вероятнее всего, потребуются дополнительные меры в течение всего 2024 года, отметил Заботкин.

Ранее зампред ЦБ заявил, что без увеличения ключевой ставки с 8,5 процента годовых курс доллара к рублю был бы «хорошо трехзначным». Однако в результате ужесточения ДКП регулятору удалось сдержать укрепление американской валюты к российской.

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    Вячеслав Агапов
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