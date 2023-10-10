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07:27, 10 октября 2023Из жизни

«Самая сексуальная таксистка» рассказала о своей работе

Самая сексуальная таксистка Филиппин отказалась встречаться с клиентами

Фото: @joycertadeo

Девушка с Филиппин, известная как «самая сексуальная таксистка» поделилась подробностями своей работы. Об этомсообщает The Sun.

33-летняя Джойс Тадео из Манилы прославилась в 2017 году. Выпускница психологического факультета работала представителем в фармацевтической компании, но устала от постоянного прессинга и конкуренции и решила сменить сферу деятельности. Примерно через восемь месяцев после начала работы в такси в социальных сетях разлетелась ее история. Красивую девушку быстро заметили среди городских таксистов-мужчин. Вскоре с ней стали выходить интервью, а количество подписчиков в соцсетях существенно выросло.

Пять лет спустя Тадео все так же возит людей по Маниле. Она рассказала, что несмотря на 12-часовой рабочий день, ей нравится профессия таксиста. Она получает удовольствие от знаков внимания и комплиментов пассажиров. Кроме того, девушка любит поболтать с клиентами, пока стоит в пробках. Тадео часто приглашают на свидания, но она сознательно отказалась от романтических отношений с клиентами, потому не хочется нарушать профессиональные рамки. К тому же теперь ее постоянно приглашают на съемки и фотосессии и предлагают рекламные проекты, поэтому у нее просто нет времени встречаться со всеми желающими.

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Тадео старается соответствовать своему титулу «самой сексуальной таксистки»: она каждый день тратит около часа на макияж и носит только платья и юбки. Девушка делает это еще и потому, что пассажиры часто просят сфотографироваться с ней.

Ранее сообщалось, что исследовательница и бикини-модель Рози Мур, которую называют «самой сексуальной ученой в мире», поплавала в компании с огромной тигровой акулой. 26-летняя девушка выложила видео с экстремальным погружением на своей странице в социальной сети.

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