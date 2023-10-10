В российском регионе выявили несколько десятков случаев кори

В ЯНАО выявили несколько десятков случаев кори, 28 человек проходят лечение

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили несколько десятков случаев заболевания корью. Об этом сообщила пресс-служба правительства российского региона в Telegram.

«Новые единичные случаи кори выявили у северян в Лабытнанги и Пангодах. В Новом Уренгое, где заболевание выявили ранее, лечение проходят 28 человек», — заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что проходящие лечение пациенты переносят болезнь без тяжелых осложнений. В правительстве призвали граждан, имеющих один из симптомов кори — высокую температуру, насморк, конъюнктивит или сыпь — оставаться дома и вызывать врачей.

Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило о вспышке кори в одном из районов региона. По данным ведомства, заболели 93 человека, все инфицированные не были привиты. Источником заражения стал ребенок, который прибыл из другого региона в деревню Малое Туманово.