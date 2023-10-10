Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:33, 10 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда КВН высказался о причине потери популярности игры

Звезда КВН Макаров: телеигра немного потеряла популярность из-за других шоу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский телеведущий и певец, бывший участник КВН Вячеслав Макаров заявил, что «Клуб веселых и находчивых» немного потерял популярность из-за того, что появились другие юмористические шоу. Об этом он высказался в интервью «Газете.Ru».

«КВН, возможно, немного потерял популярность за счет того, что появилось множество альтернативных юмористических проектов. Но я бы не сказал, что это случилось глобально», — отметил Макаров.

Он также заявил, что ни один другой проект не дает такой школы жизни и практики в сфере юмора. Кроме того, по словам звезды «Клуба веселых и находчивых», большинство людей, работающих сегодня на телевидении, имеют отношение к КВН. «Есть вещи вечные, а есть проходящие. Мне кажется, что КВН останется надолго и переживет любые изменения, которые будут происходить в мире юмора», — заключил Макаров.

Ранее другой популярный бывший участник КВН Иван Абрамов опроверг стереотип о том, что телеигра стала хуже. При этом он подчеркнул, что в программе стало больше острых шуток на актуальные темы.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа

    Еще одна турецкая авиакомпания приостановила полеты в Израиль

    Боррель заявил о поддержке в ЕС оказания помощи Палестине

    Анита Цой разъехалась с мужем после 26 лет брака

    Крокодил укусил сотрудника зоопарка за средний палец на глазах у посетителей

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о болезненных косметологических процедурах

    В США испытали превосходящий ракеты снаряд

    Любителям кофе и курильщикам назвали неочевидное последствие вредных привычек

    Пушилин рассказал об обстрелах ВСУ территории ДНР

    В Абхазии заявили о готовности присоединиться к Союзному государству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости