Звезда КВН высказался о причине потери популярности игры

Звезда КВН Макаров: телеигра немного потеряла популярность из-за других шоу

Российский телеведущий и певец, бывший участник КВН Вячеслав Макаров заявил, что «Клуб веселых и находчивых» немного потерял популярность из-за того, что появились другие юмористические шоу. Об этом он высказался в интервью «Газете.Ru».

«КВН, возможно, немного потерял популярность за счет того, что появилось множество альтернативных юмористических проектов. Но я бы не сказал, что это случилось глобально», — отметил Макаров.

Он также заявил, что ни один другой проект не дает такой школы жизни и практики в сфере юмора. Кроме того, по словам звезды «Клуба веселых и находчивых», большинство людей, работающих сегодня на телевидении, имеют отношение к КВН. «Есть вещи вечные, а есть проходящие. Мне кажется, что КВН останется надолго и переживет любые изменения, которые будут происходить в мире юмора», — заключил Макаров.

Ранее другой популярный бывший участник КВН Иван Абрамов опроверг стереотип о том, что телеигра стала хуже. При этом он подчеркнул, что в программе стало больше острых шуток на актуальные темы.