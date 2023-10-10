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17:57, 10 октября 2023Силовые структуры

Московский суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

Мособлсуд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор Сергею Фургалу 26 октября

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мособлсуд приступит к рассмотрению жалоб на 22-летний приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам, обвиняемым в лишении жизни двоих человек и одном покушении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 26 октября.

Ранее экс-глава региона просил присяжных признать его невиновным по данному делу. Его приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года по подозрению в покушении на бизнесмена Александра Смольского, а также лишении жизни предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Кроме него на скамье подсудимых оказались и его предполагаемые сообщники — Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

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