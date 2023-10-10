Госдума запросит результаты «Роснано» при Чубайсе из-за 100-миллиардной дыры

Депутат Куринный: Госдума запросит результаты деятельности «Роснано» при Чубайсе

Госдума запросит результаты финансовой деятельности госкорпорации «Роснано» за период, когда организацию возглавлял Анатолий Чубайс. Об этом сообщил депутат Алексей Куринный в Telegram.

Ранее о «слишком большой» дыре в «Роснано» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В опубликованном Куринным протокольном поручении указано, что из-за «ряда провальных, а возможно, и коррупционных проектов» государству был нанесен ущерб более чем на 100 миллиардов рублей. Авторы документа также обращают внимание на то, что бывший руководитель «Роснано» беспрепятственно выехал из России.

Информация запрашивается для последующего обращения в правоохранительные органы, подчеркнул Куринный.

В протокольном поручении говорится, что «Роснано» находится под угрозой банкротства, вероятность которого авторы документа оценивают как высокую. Ранее о риске банкротства объявила и сама госкорпорация. По данным «Роснано», размер чистого долга за первое полугодие 2023 года превысил 95 миллиардов рублей. При этом совокупный объем обязательств организации превышал стоимость ее активов.