Названы сроки возвращения российских туристов из Израиля

АТОР: организованные российские туристы приедут из Израиля через две недели

Турагенты заявили, что организованные российские туристы не спешат возвращаться из Израиля на родину и планируют приехать лишь через одну-две недели. Такие сроки назвала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Несмотря на тяжелую ситуацию в ряде регионов Израиля из-за атаки ХАМАС, туристы спокойно отдыхают на морских курортах. По словам представителя одного из туроператоров, даты возвращения россиян в страну разные, однако никто не собирается прерывать отпуск досрочно.

При этом находящиеся в Израиле не для отдыха граждане России обращаются в отечественную дипмиссию с просьбой эвакуировать их. Поступило уже несколько сотен заявок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала способ эвакуации людей из Израиля. Желающие покинуть страну россияне могут улететь оттуда на регулярных рейсах. Дипломат добавила, что для жителей РФ, которые находятся в Палестине, непосредственно в зоне боевых действий, вопрос эвакуации прорабатывается.