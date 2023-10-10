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15:53, 10 октября 2023Путешествия

Россиянам в Израиле назвали способ эвакуации из страны

МИД РФ: желающие покинуть Израиль россияне могут улететь на регулярных рейсах

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Желающие покинуть Израиль россияне могут улететь оттуда на регулярных рейсах. Такой способ эвакуации из страны назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Дипломат добавила, что для граждан РФ, которые находятся в Палестине, непосредственно в зоне боевых действий, вопрос эвакуации прорабатывается.

Ранее стало известно, что сотни российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля в российское посольство в стране. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов отметил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды.

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    Марина Черняк
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