Россиянка ударила ножом малолетнего сына из-за ухода сожителя с другом

Суд в Башкортостане арестовал женщину, нанесшую три удара ножом в живот сына

Суд в Белебеевском районе Башкортостана заключил под стражу 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в покушении на лишение жизни полуторагодовалого сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета региона.

По данным ведомства, вечером 7 октября женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем из-за его ухода из дома с другом. На почве ревности и громкого плача сына задержанная нанесла не менее трех ударов ножом в живот своего малолетнего ребенка. Сразу после этого подозреваемая покинула место происшествия и попросила случайного прохожего вызвать бригаду скорой помощи — ребенка доставили в больницу Уфы санавиацией.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Проводится проверка органов опеки и попечительства в части принятия мер в отношении неблагополучных родителей.

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