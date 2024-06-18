Ударившей малолетнего сына ножом из-за ухода сожителя россиянке вынесли приговор

В Башкирии женщине, ударившей ножом в живот годовалого сына, дали 11 лет колонии

Белебеевский районный суд Башкирии огласил приговор в отношении 22-летней женщины, которая несколько раз ударила ножом в живот годовалого сына из-за ухода сожителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Вечером 7 октября 2023 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем из-за того, что он ушел из дома с другом, и нанесла не менее трех ударов ножом в живот своему малолетнему ребенку. Сразу после случившегося она покинула место происшествия и попросила случайного прохожего вызвать бригаду скорой помощи.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Суд назначил ей 11 лет колонии общего режима.

В настоящее время мальчик находится с отцом, его жизни ничего не угрожает.