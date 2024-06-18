Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:52, 18 июня 2024Силовые структуры

Ударившей малолетнего сына ножом из-за ухода сожителя россиянке вынесли приговор

В Башкирии женщине, ударившей ножом в живот годовалого сына, дали 11 лет колонии
Начало событий в новости Россиянка ударила ножом малолетнего сына из-за ухода сожителя с другом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Белебеевский районный суд Башкирии огласил приговор в отношении 22-летней женщины, которая несколько раз ударила ножом в живот годовалого сына из-за ухода сожителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Вечером 7 октября 2023 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем из-за того, что он ушел из дома с другом, и нанесла не менее трех ударов ножом в живот своему малолетнему ребенку. Сразу после случившегося она покинула место происшествия и попросила случайного прохожего вызвать бригаду скорой помощи.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Суд назначил ей 11 лет колонии общего режима.

В настоящее время мальчик находится с отцом, его жизни ничего не угрожает.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Названы способы снизить риск развития тромбоза

      Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

      Заболевший в Турции турист оказался заперт в госпитале из-за многомиллионного долга

      Напавших на мужчину с ножом в Подмосковье задержали в Минске

      Отток миллионеров из России снизится вдвое

      В России разработали новый аккумулятор для корабля «Орел»

      Захарова сравнила союзников США с вассалами Древнего Рима и царями-клиентами

      Чимаев опустился в рейтинге UFC после снятия с боя

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в одном корсете снялась для Vogue

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше