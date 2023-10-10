Playboy разорвал отношения с поддержавшей ХАМАС бывшей порнозвездой

Playboy разорвал контракт с порнозвездой Халифой из-за ее поддержки ХАМАС

Журнал Playboy разорвал деловые отношения с бывшей порнозвездой иранского происхождения Мией Халифой после ее постов в поддержку палестинской группировки ХАМАС в конфликте с Израилем. Об этом стало известно из информационного письма, адресованного редакцией журнала сообществу создателей журнала, его текст приводит Fox News.

В письме говорилось о том, что журнал расторгает отношения с экс-порноактрисой и планирует удалить ее профиль на специальной платформе Playboy.

«Мы поощряем свободу мнений и конструктивные политические споры, но мы абсолютно нетерпимы к разжиганию ненависти. Мы надеемся, что Миа поймет, что ее слова и действия могут иметь последствия», — также говорилось в сообщении.

Халифа разместила на своей странице в Twitter (новое название — X) несколько публикаций, в которых поддержала Палестину после атаки ХАМАС на Израиль, ранее в октябре. Она заявила, что те, кто не приняли сторону палестинцев, «оказались на неверной стороне».

Утром 7 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа нанесли несколько ракетных ударов по территории Израиля. В ответ на ракетную атаку Израиль инициировал военную операцию в секторе Газа. Также было объявлено о переходе страны в состояние войны.