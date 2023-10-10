В Центробанке объяснили ослабление рубля

Банк России заявил, что рост цен на нефть не оказывал поддержки курсу рубля

Происходивший в сентябре рост цен на нефть не оказывал ощутимой поддержки курсу рубля на фоне лагов в получении и возврате на российский рынок валютной выручки, объясняется в докладе Банка России.

Регулятор отметил, что колебания курса нацвалюты в отчетном месяце снизились в два раза до 11,1 процента с августовских 22,5 процента, вернувшись на локальные минимумы года.

В ЦБ добавили, что показатели стоимости рубля, испытывавшего дополнительное давление из-за укрепления доллара к большинству мировых валют, продолжали определяться торговым балансом.

Курс доллара в ходе торгов в понедельник, 9 октября, впервые с марта 2022 года превысил отметку в 102 рубля, однако к вечеру опустился ниже 100 рублей. По словам финансового эксперта Андрея Верникова, рубль дешевеет даже при резко дорожающей нефти по причине отсутствия на бирже нерезидентов, которые остро реагируют на колебания стоимости сырья.