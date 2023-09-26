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14:53, 26 сентября 2023Экономика

Названы влияющие на курс рубля факторы

Финансовый аналитик Антонов: в конце сентября курс доллара составит 94-97 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

До конца сентября курс доллара будет торговаться в диапазоне 94-97 рублей. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит газета «Известия».

За последнюю неделю курс рубля поддерживали налоговый период, высокие цены на нефть, продажа иностранной валюты Центробанком, а также ожидания мер по сдерживанию оттока капитала. С другой стороны, на соотношение цен на бирже повлияло решение Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить процентные ставки, которое укрепило доллар. Еще одним негативно влияющим на внутренний валютный рынок Антонов назвал геополитические риски, в результате нацвалюта может ослабеть до уровня 98 рублей за доллар.

«На сегодняшний день пара доллар/рубль торгуется на уровне 96 рублей. До пика налоговых выплат, который ожидается 28 сентября, рубль может продемонстрировать небольшой рост против иностранных валют, но он будет незначительным», — пояснил он.

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До начала октября влиять на рубль будет не только налоговый период, но и данные Росстата по недельной инфляции, а также позитивный фон от верстки бюджета на 2024 год, в котором уже заложены «более оптимистичные» цифры по доходам. «В целом до конца этой недели можно ожидать курс доллара в 94-97 рублей, евро — 101-104 рубля, юаня — 12,9-13,5 рубля», — добавил эксперт.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, для стабилизации курса национальной валюты властям потребуется принять гораздо более сложные решения, чем возврат продажи валютной выручки. В сложившейся ситуации, нужно обязывать экспортеров возвращать валюту в страну, а для этого «необходим аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», пояснил он.

В Минэкономразвития ждут, что курс доллара стабилизируется до 90-92 рублей к середине 2024 года. К концу декабря 2023-го давление на торговый баланс и курс российской валюты со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. После этого укреплению рубля будут способствовать «увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры».

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    Вячеслав Агапов
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