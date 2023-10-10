В Израиле погиб бывший советский ученый

В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена

81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга погибли в израильском городе Офаким. Смерть наступила в ходе атаки боевиков ХАМАС. Об этом сообщил бывший коллега покойного ученого, академик РАН Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.

Гредескулы погибли 7 октября. Отмечается, что в момент обстрела супруги находились у себя дома.

Сергей Гредескул с 1967 по 1972 годы работал в Физико-техническом институте Украинской ССР, с 1972 по 1991-й — в харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина. Совместно с другими советскими учеными Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем», а также около ста научных статей. Был лауреатом Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

С 1991 года он работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию.

Утром 7 октября военные группировки исламского движения ХАМАС атаковали Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.