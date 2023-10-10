Популярная актриса поделилась снимками в откровенном купальнике

Популярная американская актриса и певица Хлоя Бэйли показала снимки в откровенном образе. Серией фотографий она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя знаменитость снялась в купальнике с анималистичным принтом, который был оформлен различными вырезами. Так, на некоторых кадрах она позировала у стены, а на других — лежа у бассейна. При этом кудрявые волосы телезвезды были собраны в пучок, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Среди прочего она надела крупные серьги-кольца.

«Пью воду и занимаюсь своими делами», — подписала Бэйли публикацию.

В апреле Хлоя Бэйли продемонстрировала откровенные снимки и восхитила фанатов. Исполнительница снялась в черном кружевном белье, состоящем из корсета, трусов и пояса для чулок. На опубликованных снимках видно, что в области бедер девушки присутствуют многочисленные растяжки.