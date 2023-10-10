Россия эвакуирует несколько десятков граждан Белоруссии из сектора Газа

Консул Белоруссии в Израиле Станислав Венцель заявил, что российская сторона поможет эвакуировать десятки граждан республики из сектора Газа. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает БелТА.

Он отметил, что белорусское посольство поддерживает постоянный контакт с согражданами на территории сектора Газа, уточняет их состояние, оказывает помощь.

«Мы аккумулируем эту информацию, тесно взаимодействуем с нашими российскими коллегами в Рамалле. У нас есть предварительная договоренность, что при централизованной эвакуации российской стороной наши граждане также смогут быть эвакуированы этим рейсом», — рассказал дипломат, уточнив, что речь идет преимущественно о женщинах и детях. При этом назвать точные сроки проведения эвакуации Венцель не смог, а только заметил, что «все надеются на самое ближайшее время».

По его словам, в связи с непростой ситуацией в секторе Газа «непосредственное прибытие на эту территорию почти невозможно».

Ранее посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что несколько сотен россиян запросили эвакуацию из Израиля. Дипломат отметил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды. По его словам, они работают почти в регулярном режиме с некоторыми ограничениями.

