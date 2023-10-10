Семенович снялась в бикини на отдыхе

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике во время поездки в Турцию. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах (на данный момент они удалены) 45-летняя звезда предстала в коричневом топе от бикини. Она сняла лямки изделия и придерживала его рукой. При этом певица распустила волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, знаменитость запечатлела, как идет по пляжу к морю в наряде в бело-зеленую клетку с глубоким декольте. «Какой же кайф — отдыхать!» — отметила исполнительница.

В августе Анна Семенович снялась в купальнике для обложки журнала «Антенна-Телесемь», и ее подняли на смех в сети со словами «дешево, безвкусно». Звезда позировала в синем бикини с цветным растительным принтом. Также она распустила волосы и накрасила губы малиновой помадой. В свою очередь подписчики раскритиковали звезду, заявив, что снимок был чрезмерно отредактирован.