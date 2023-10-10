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13:29, 10 октября 2023Мир

Стала известна личность первого погибшего в Израиле россиянина

В ходе атаки ХАМАС в Сдероте погиб россиянин Денис Беленький

Фото: Amir Cohen / Reuters

Стала известна личность первого россиянина, погибшего во время боев с ХАМАС в Израиле. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Погибшим оказался 47-летний Денис Беленький родом из Балтийска Калининградской области. Мужчина имел двойное гражданство и около 20 лет служил офицером в израильской полиции. По данным источника, у него была жена и трое детей.

Старшая дочь Беленького подтвердила гибель отца в ходе атаки боевиков ХАМАС в Сдероте. «Он полицейский, погиб при нападении на город. Они вышли и забаррикадировалась в станции полицейской. Позже он пошел спасать других полицейских и погиб при этом спасении», — рассказала она.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что началась проработка возможности эвакуации россиян из сектора Газа. По его словам, в случае эвакуационных мероприятий речь будет идти о выходе россиян с территории сектора Газа в третью страну, откуда их заберут самолетами.

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    Дарья Балацкая
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