УЕФА заявил о тупике в вопросе о допуске юниорских сборных России к турнирам

В УЕФА заявили о тупике в вопросе о допуске юниорских сборных России к турнирам

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), швед Карл-Эрик Нильссон заявил, что вопрос о допуске российских команд к международным турнирам зашел в тупик. Его слова приводит SVT.

Нильссон подчеркнул, что позиция УЕФА стала такой, что приветствовать российские команды нецелесообразно. «То есть вопрос сегодня просто был снят с повестки без какого-либо обсуждения. Так что дискуссия о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА невозможна», — добавил он.

Ранее 10 октября стало известно об отмене решения исполкома УЕФА о допуске к международным соревнованиям сборных России среди игроков до 17 лет. По информации британского журналиста Роба Харриса, организации не удалось найти технического решения, которое позволило бы выступать российским командам.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России.