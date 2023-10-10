Россиянка пожаловалась на изуродовавших ее квартиру соседей

Жительница Челябинска пожаловалась на соседей, месяц затапливающих ее квартиру

Жительница Челябинска Наталья Конышева пожаловалась на соседей, затопивших ее квартиру. Историю россиянки публикует портал ЕАН.

Речь идет об одной из квартир в многоэтажном здании микрорайона Парковый. В течение месяца в жилье проникает вода из квартиры сверху. Конышева отметила, что к настоящему моменту ущерб составляет около 100 тысяч рублей. При этом соседи отказываются обсуждать проблему, игнорируя звонки в дверь и по телефону. Собственница планирует обратиться в управляющую компанию «ЮУ КЖСИ», однако до ее представителей сложно дозвониться.

«Моя квартира изуродована. Ремонт нужен везде. В моей комнате нужно потолок делать, в ванной — потолок и кафель. В комнате сына надо обои переклеивать. Квартира превратилась в хлам. Натяжной полоток прорвало, огромная трещина. Везде пошла плесень. Комод начинает гнить», — рассказала Наталья.

Юрист Марина Захарова посоветовала в подобной ситуации обратиться к участковому. По ее словам, правоохранительные органы вскроют квартиру соседей и вызовут коммунальные службы, чтобы устранить течь. Далее будет установлена причина затопления и оценен ущерб. Однако участковый также не ответил на звонок Конышевой.

Ранее в квартире жительницы Волгограда случился потоп из фекалий. Залитое сточными водами жилье попало на видео.