Среда обитания
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14:02, 10 октября 2023Среда обитания

Россиянка пожаловалась на изуродовавших ее квартиру соседей

Жительница Челябинска пожаловалась на соседей, месяц затапливающих ее квартиру

Фото: Jouni Rajala / Unsplash

Жительница Челябинска Наталья Конышева пожаловалась на соседей, затопивших ее квартиру. Историю россиянки публикует портал ЕАН.

Речь идет об одной из квартир в многоэтажном здании микрорайона Парковый. В течение месяца в жилье проникает вода из квартиры сверху. Конышева отметила, что к настоящему моменту ущерб составляет около 100 тысяч рублей. При этом соседи отказываются обсуждать проблему, игнорируя звонки в дверь и по телефону. Собственница планирует обратиться в управляющую компанию «ЮУ КЖСИ», однако до ее представителей сложно дозвониться.

«Моя квартира изуродована. Ремонт нужен везде. В моей комнате нужно потолок делать, в ванной — потолок и кафель. В комнате сына надо обои переклеивать. Квартира превратилась в хлам. Натяжной полоток прорвало, огромная трещина. Везде пошла плесень. Комод начинает гнить», — рассказала Наталья.

Юрист Марина Захарова посоветовала в подобной ситуации обратиться к участковому. По ее словам, правоохранительные органы вскроют квартиру соседей и вызовут коммунальные службы, чтобы устранить течь. Далее будет установлена причина затопления и оценен ущерб. Однако участковый также не ответил на звонок Конышевой.

Ранее в квартире жительницы Волгограда случился потоп из фекалий. Залитое сточными водами жилье попало на видео.

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    Александра Качан
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