Минцифры заявило об отсутствии заявки Yandex N.V. на продажу российских активов

Yandex N.V. не подавал в правкомиссию документы о продаже российских активов

Нидерладская компания Yandex N.V., головная компания «Яндекса», не подавала заявку в правительственную комиссию по иностранным инвестициям заявление о продаже бизнеса в России. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

По словам главы Минцифры, «материалы не были внесены на выкуп у Yandex N.V. российских активов». Он отметил, что власти получили от фирмы запрос на внутригрупповую реструктуризацию, однако пакет документов, касающийся продажи иностранными инвесторами российского бизнеса, в заявлении компании отсутствовал.

Ранее Frank Media и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщали, что власти решили усложнить уход Yandex N.V. из России. По их сведениям, правкомиссия резко ухудшила условия по отделению российских активов «Яндекса» от международного бизнеса после слов сооснователя компании Аркадия Воложа об СВО. Изначально была одобрена сумма выплат по обязательствам «Яндекса» перед головной компанией в размере 250 миллионов долларов, но теперь ее снизили до 70-80 миллионов долларов.