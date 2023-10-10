Воры в законе на сходке в Хорватии признали статус Жоры Кутаисского

На сходке в Хорватии воры в законе подтвердили статус Жоры Кутаисского

В Хорватии грузинские воры в законе провели сходку и подтвердили статус Сулхана Мжавия, более известного в криминальных кругах как Жора Кутаисский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, собравшиеся на курорте Дубровник, расположенном на побережье Адриатического моря, намеревались обсудить два вопроса — восстановить в правах вора в законе Мжавию и урегулировать конфликт, произошедший 16 лет назад в тбилисском СИЗО между Звиадом Папиашвили и Рамазом Джинчарадзе с Бесо Купрашвили.

Однако ворам удалось решить лишь один из пунктов — подтвердить статус Жоры Кутаисского. Папиашвили мириться с обидчиками отказался.

В конец сентября сообщалось, что Жора Кутаисский вышел на волю из тюрьмы особого режима в Енисейске после отбытия 14-летнего срока.