Воры в законе на сходке в Хорватии признали статус Жоры Кутаисского
В Хорватии грузинские воры в законе провели сходку и подтвердили статус Сулхана Мжавия, более известного в криминальных кругах как Жора Кутаисский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
По данным издания, собравшиеся на курорте Дубровник, расположенном на побережье Адриатического моря, намеревались обсудить два вопроса — восстановить в правах вора в законе Мжавию и урегулировать конфликт, произошедший 16 лет назад в тбилисском СИЗО между Звиадом Папиашвили и Рамазом Джинчарадзе с Бесо Купрашвили.
Однако ворам удалось решить лишь один из пунктов — подтвердить статус Жоры Кутаисского. Папиашвили мириться с обидчиками отказался.
В конец сентября сообщалось, что Жора Кутаисский вышел на волю из тюрьмы особого режима в Енисейске после отбытия 14-летнего срока.