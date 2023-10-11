Полковник Райснер: Запад скоро признает провал наступления ВСУ

Запад находится в процессе признания провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой вывод сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, изучив доклад минобороны Британии о ситуации на Украине. Своим мнением он поделился в беседе с немецким телеканалом N-TV.

«Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось», — сказал он. Также Райснер отметил, что по оценкам британцев продвижение украинских войск с начала контрнаступления якобы позволило Киеву «сковать» российские подразделения. Однако, по словам полковника, это вовсе не то, что было «оперативной целью» — прорыв к Азовскому морю в сочетании со стратегической целью заставить Москву сесть за стол переговоров.