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15:59, 11 октября 2023Мир

Боевики ХАМАС продолжили обстрел аэропорта Тель-Авива

«Бригады аль-Кассама» продолжили обстрел аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Входящее в ХАМАС подразделение «Бригады Изеддина аль-Кассама» продолжило ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале группировки.

«"Бригады аль-Кассама" подвергли ракетному обстрелу аэропорт Бен-Гурион в ответ на удары по мирным жителям», — говорится в публикации.

10 октября боевики ХАМАС начали обстрел аэропорта Бен-Гурион.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.

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    Глеб Бажуткин
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