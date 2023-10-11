Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 11 октября 2023Наука и техника

Разработчики Counter-Strike 2 объяснили отсутствие игры на Mac

Valve: Counter-Strike 2 не выйдет на Mac из-за малого количества игроков

Кадр: UnitedG PC / YouTube

В компании Valve объяснили отсутствие поддержки новой игры Counter-Strike 2 на компьютерах Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа обратили внимание на обновленный раздел FAQ на сайте площадки. В нем представители Vavle подтвердили, что Counter-Strike 2 не выйдет для компьютеров Mac. В компании рассказали, что геймеры на устройствах Apple составляют менее одного процента от активных игроков в Steam.

Также разработчики игры заявили, что «приняли тяжелое решение» отказаться от поддержки старого оборудования. Поэтому CS2 не работает с DirectX 9 и 32-битными операционными системами. «В дальнейшем Counter-Strike 2 будет поддерживать исключительно 64-битные версии Windows и Linux», — отметили в Steam.

Кроме того, геймеры на Mac перестанут получать доступ к CS:GO — предыдущей игре серии. До 1 декабря 2023 года они смогут оформить возврат и вернуть потраченные на игру деньги.

Valve официально выпустила Counter-Strike 2 в конце сентября. Игрокам стали доступны улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация изменится на 180 градусов». Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор Газа

    Пашинян прокомментировал отношения России и Армении

    Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

    Военный аналитик заявил о попытке Запада заморозить конфликт на Украине

    Разработчики Counter-Strike 2 объяснили отсутствие игры на Mac

    ЕК пригрозила Маску за «дезинформацию» о палестино-израильском конфликте

    В Израиле погиб бывший советский ученый

    Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector

    В США рассказали о выгоде от финансовой помощи Украине

    Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости