Разработчики Counter-Strike 2 объяснили отсутствие игры на Mac

Valve: Counter-Strike 2 не выйдет на Mac из-за малого количества игроков

В компании Valve объяснили отсутствие поддержки новой игры Counter-Strike 2 на компьютерах Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа обратили внимание на обновленный раздел FAQ на сайте площадки. В нем представители Vavle подтвердили, что Counter-Strike 2 не выйдет для компьютеров Mac. В компании рассказали, что геймеры на устройствах Apple составляют менее одного процента от активных игроков в Steam.

Также разработчики игры заявили, что «приняли тяжелое решение» отказаться от поддержки старого оборудования. Поэтому CS2 не работает с DirectX 9 и 32-битными операционными системами. «В дальнейшем Counter-Strike 2 будет поддерживать исключительно 64-битные версии Windows и Linux», — отметили в Steam.

Кроме того, геймеры на Mac перестанут получать доступ к CS:GO — предыдущей игре серии. До 1 декабря 2023 года они смогут оформить возврат и вернуть потраченные на игру деньги.

Valve официально выпустила Counter-Strike 2 в конце сентября. Игрокам стали доступны улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.