Valve официально выпустила Counter-Strike 2

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2, новый трейлер опубликован в аккаунте CS2 в социальной сети X.

Игрокам доступные некоторые важные обновления, такие как улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.

Игра основана на движке Source 2. После многих лет слухов в марте Valve анонсировала CS2, показав три геймплейных ролика, и открыла ограниченное тестирование. Первая версия — CS:GO, вышла более десяти лет назад.

Counter-Strike — серия видеоигр от студии Valve, разрабатываемая с 2000 года. Изначально проект был модификацией для Half-Life. Последняя часть линейки — Counter-Strike: Global Offensive — вышла в августе 2021 года.

