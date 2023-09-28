Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:45, 28 сентября 2023Наука и техника

Valve официально выпустила Counter-Strike 2

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2

Кадр: @CounterStrike

Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2, новый трейлер опубликован в аккаунте CS2 в социальной сети X.

Игрокам доступные некоторые важные обновления, такие как улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.

Игра основана на движке Source 2. После многих лет слухов в марте Valve анонсировала CS2, показав три геймплейных ролика, и открыла ограниченное тестирование. Первая версия — CS:GO, вышла более десяти лет назад.

Counter-Strike — серия видеоигр от студии Valve, разрабатываемая с 2000 года. Изначально проект был модификацией для Half-Life. Последняя часть линейки — Counter-Strike: Global Offensive — вышла в августе 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности договариваться по Украине с учетом реалий на земле

    Во Франции раскрыли способ уничтожить танки Abrams

    Valve официально выпустила Counter-Strike 2

    В Крыму предсказали конец агрессивной политики Запада после завершения СВО

    Солдат ВСУ разочаровало обучение НАТО

    В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T

    Дочь известного актера рассказала о поклонницах своего отца

    Стало известно об ультиматуме «Спартака» капитану команды Джикии

    В России заявили о привычке побеждать претендующие на господство силы

    Лавров процитировал слова Тютчева о схватке России и Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости