Valve показала Counter-Strike 2

Студия Valve представила игру Counter-Strike 2

Студия Valve представила Counter-Strike 2 и показала на своем YouTube-канале несколько геймплейных роликов игры. Проект создается на движке Source 2.

Компания опубликовала три геймплейных ролика, описывающих разные особенности игры. В первом разработчики рассказали о создании реалистичного дыма, который реагирует на свет, выстрелы и взрывы. Во втором ролике демонстрируется новая система освещения и в целом графические улучшения, которые удалось реализовать с переходом на Source 2. Также в Valve рассказали о переработке некоторых карт. Третий ролик посвящен тикрейту — частоте, с которой сервер обновляет данные об игре. По словам разработчиков, в CS2 сервер будет в момент считывать действия игрока.

Закрытое тестирование Counter-Strike 2 начнется 22 марта. Игра выйдет летом 2023 года, более точную дату релиза разработчики не назвали.

Counter-Strike — серия видеоигр от студии Valve, разрабатываемая с 2000 года. Изначально проект был модификацией для Half-Life. Последняя часть линейки — Counter-Strike: Global Offensive — вышла в августе 2021 года.