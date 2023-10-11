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04:57, 11 октября 2023Россия

Мужчина погиб после драки в центре Москвы

В Москве в результате драки у ТРЦ «Афимолл» был убит 36-летний мужчина

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Москве произошла драка между четырьмя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

Уточняется, что конфликт произошел около торгового центра ТРЦ «Афимолл» на Пресненской набережной вечером 10 октября. В ходе драки злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. В результате мужчина 1987 года рождения скончался. Также пострадал 25-летний мужчина, отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый- 20-летний уроженец города Киселевск Кемеровской области.

Ранее в Кировском районе Санкт-Петербурга 39-летний мужчина умер после драки с магазинными ворами в супермаркете, расположенном на Дачном проспекте. По данным СМИ, житель Петербурга пытался помочь охраннику магазина предотвратить преступление. После стычки в отделе фруктов россиянин почувствовал приближение приступа астмы и использовал ингалятор.

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    Марина Совина
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