Экс-ведущая «Модного приговора» рассказала о мокрой от волнения спине на съемках

Певица и телеведущая Надежда Бабкина, работавшая в программе «Модный приговор» на Первом канале, рассказала о волнении во время первых съемок проекта. Подробностями она поделилась в интервью для «Вокруг ТВ», доступном на YouTube.

Бабкина призналась, что испытывала сильное волнение во время первых съемок проекта. «Я вся мокрая, спина мокрая. Я не знаю, куда бечь, я не умею. Я не знаю, что мне там делать», — описала она свои эмоции.

Певица добавила, что поначалу попросила коллег по съемочной площадке помогать ей, так как она «ничего не знала и не понимала». По словам Бабкиной, волнение прошло, когда коллектив передачи пообещал поддерживать ее.

Ранее Бабкина рассказала о самом ярком, по ее мнению, преображении на «Модном приговоре». Больше всего ведущую впечатлило перевоплощение доярки Зинаиды Енаевой из Республики Марий Эл, пришедшей на съемки в национальном костюме.

«Модный приговор» перестал выходить на экраны в феврале 2022 года. Руководство Первого канала объяснило это тем, что решило отказаться от развлекательных шоу в пользу общественно-политических программ. В сентябре развлекательные программы начали постепенно возвращать в сетку вещания, но шоу о преображениях не вышло.