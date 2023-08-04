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14:05, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Экс-ведущая «Модного приговора» назвала самое яркое преображение на шоу

Бабкина назвала доярку из Марий Эл впечатлившей ее героиней «Модного приговора»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица и телеведущая Надежда Бабкина назвала самый запомнившийся ей случай преображения на программе «Модный приговор» на Первом канале, в которой она проработала 12 лет. В интервью журналу «7 Дней» артистка заявила, что больше всего на шоу ее впечатлила доярка Зинаида Енаева, приехавшая на съемки из Республики Марий Эл.

Бабкина рассказала, что героиня программы появилась в студии, одетая в красивый национальный костюм с головным убором, украшенным монистами. «Помню, подумала тогда: зачем ее переодевать, ведь она сама по себе уникальна», — поделилась артистка.

По словам экс-ведущей проекта, ее также впечатлило трудолюбие женщины. Артистка отметила, что Енаева на протяжении многих лет начинала рабочий день с самого раннего утра. Помимо работы дояркой, она занималась огородом и домашним хозяйством. «Из волшебной комнаты стилистов "Модного приговора" Зинаида вышла другим человеком — элегантная, стильная, подтянутая», — вспомнила Бабкина.

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Ранее артистка назвала причину ухода из «Модного приговора». Бабкина заявила, что покинула программу, потому что представители шоу долгое время не выходили с ней на связь. Ведущая также отметила, что у нее не было контракта с Первым каналом.

Перед этим историк моды, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев сообщил, что шоу не смогло вернуться в эфир, потому что лишилось рекламодателей. Помимо того, на трудности с возвращением программы в эфир, по его словам, повлияла нехватка стилистов.

Проект «Модный приговор» не выходил в эфир с конца февраля 2022 года. Тогда Первый канал сообщил, что на время решил отказаться от развлекательного контента в пользу общественно-политических программ.

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    Маргарита Щигарева
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