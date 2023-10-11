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18:45, 11 октября 2023Ценности

Перечислены портящие внешний вид модные вещи

Модный обозреватель Графланд: кожаные лосины и вязаный шарф портят внешний вид

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Модный обозреватель Эмбер Графланд перечислила семь модных вещей, которые портят внешний вид. Соответствующий материал публикует издание The Sun.

В первую очередь специалистка призвала отказаться от лосин и брюк из искусственной кожи, которые в осенне-зимний сезон смотрятся негармонично. «Они создают странный эффект колбасы», — заявила она.

Помимо этого, в список неудачных предметов гардероба вошли джинсы на ультра-низкой посадке и вязаный длинный шарф. «Просто не существует способа стилизовать их. Такие шарфы, как правило, представлены в отвратительных оттенках и с непривлекательными принтами. К тому же они создают впечатление, что у вас случилось растяжение связок шеи», — иронично пояснила она.

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Среди прочего, Графланд отметила неуместность мини-юбок, которые носят в общественном транспорте или на эскалаторах. Вдобавок эксперт сообщила, что велюровые костюмы, свитера-жилеты, угги и кроксы давно утратили свою привлекательность.

Ранее бриджам предрекли возвращение в моду. Бывший редактор российской версии журнала Elle Екатерина Мухина заявила, что данный предмет гардероба вновь приобретет популярность.

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    Екатерина Ештокина
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