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15:11, 11 октября 2023Культура

Группа «Мумий Тролль» собралась отменить концерт в Израиле

Группа «Мумий Тролль» собралась отменить концерт в Израиле из-за боевых действий

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская группа «Мумий Тролль» собралась отменить концерт в Израиле из-за боевых действий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам представителей коллектива, нет никаких предпосылок для проведения мероприятия. Выступление было запланировано на 2 ноября в Тель-Авиве, однако из-за того, что организаторы шоу не выходят на связь с участниками группы, вопрос о переносе или отмене мероприятия остается открытым, тем не менее билеты на концерт до сих пор доступны к продаже. Стоимость варьируется от 9 до 27 тысяч рублей.

В феврале сообщалось, что концерты «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура по России. Весной прошлого года коллектив заявил, что перестанет выступать в российских городах до окончания специальной военной операции на Украине, однако позже анонсировал тур по стране.

Ранее российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вернулась с семьей в Россию после того, как два дня провела в бомбоубежище в Израиле.

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    Анастасия Астахова
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