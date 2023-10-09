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16:20, 9 октября 2023Культура

Глюкоза вернулась в Россию после нахождения в бомбоубежище в Израиле

Глюкоза с семьей вернулась в Россию после нахождения в бомбоубежище в Израиле

Кадр: @glukozamusic

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вернулась с семьей в Россию после того, как два дня провела в бомбоубежище в Израиле. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Cпасибо вам большое за ваши переживания, даже не знала, что все так волнуются и переживают», — поделилась исполнительница. Глюкоза добавила, что вместе с супругом и детьми благополучно приземлилась в Москве и сейчас находится дома.

Ранее сообщалось, что Глюкоза с супругом и дочерями несколько дней прятались в бомбоубежище в Израиле. Известно, что они прилетели на концерт американского исполнителя Бруно Марса, который должен был пройти 7 октября в Тель-Авиве, однако из-за начавшихся обстрелов был отменен.

Ранее в понедельник, 9 октября, певице вместе с семьей удалось вылететь из Израиля.

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    Анастасия Астахова
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