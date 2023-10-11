Путин рассказал о перспективах турецкого газового хаба

Путин: газовый хаб в Турции начнут создавать с электронной площадки для торговли

Создание электронной площадки для торгов газом является приоритетом при реализации проекта турецкого газового хаба, рассказал на пленарной сессии Российской энергетической недели президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Речь прежде всего идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент», — сказал глава государства. Он отметил, что помимо российской и турецкой сторон интерес к проекту проявляют в Азербайджане, а также выразил надежду, что по мере развития работы другие страны тоже будут к ней подключаться.

Говоря о европейских покупателях ресурсов, Путин напомнил, что такие страны по-прежнему есть, сославшись на поставки через Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Президент России подчеркнул, что они работают эффективно, полностью заполнены, а также обратил внимание, что существуют идеи расширить поставки.

Идею о создании газового хаба для поставок из России через Турцию в октябре 2022 года высказал сам Путин. Произошло это вскоре после того, как взрывы повредили газопровод «Северный поток». В мае 2023 года глава Минэнерго Турции Фатих Донмез пообещал, что хаб по поставкам в Европу природного газа, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», будет запущен максимум в течение года.

