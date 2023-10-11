Игрок в настольный теннис перепутал лимонад с алкоголем и был дисквалифицирован

Перепутавшего лимонад с алкоголем игрока в настольный теннис Филатова отстранили

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала Василия Филатова за употребление алкоголя во время матча Кубка России. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен рассказал РИА Новости, что перед турниром, в котором не принимал участие из-за травмы, купил в магазине банку с газированным напитком, думая, что это лимонад. Во время матча он сделал несколько глотков, находясь на скамейке запасных.

После этого организаторы забрали у него банку и выяснили, что в ней находится алкоголь. Теннисист извинился, вылил содержимое, а также объяснил, что случайно перепутал напитки, и попросил серьезно не наказывать его.

За нарушение Кодекса поведения игроков Филатов отстранен от всех турниров до 2 апреля 2024 года. Также он получил условную дисквалификацию с 3 апреля по 2 октября 2024-го.

