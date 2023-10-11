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14:41, 11 октября 2023Спорт

Игрок в настольный теннис перепутал лимонад с алкоголем и был дисквалифицирован

Перепутавшего лимонад с алкоголем игрока в настольный теннис Филатова отстранили

Фото: Владимир Мирский / DEF

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала Василия Филатова за употребление алкоголя во время матча Кубка России. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен рассказал РИА Новости, что перед турниром, в котором не принимал участие из-за травмы, купил в магазине банку с газированным напитком, думая, что это лимонад. Во время матча он сделал несколько глотков, находясь на скамейке запасных.

После этого организаторы забрали у него банку и выяснили, что в ней находится алкоголь. Теннисист извинился, вылил содержимое, а также объяснил, что случайно перепутал напитки, и попросил серьезно не наказывать его.

За нарушение Кодекса поведения игроков Филатов отстранен от всех турниров до 2 апреля 2024 года. Также он получил условную дисквалификацию с 3 апреля по 2 октября 2024-го.

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    Дарья Коршунова
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