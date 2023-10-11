Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала прежнюю внешность на старых фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 32-летняя инфлюэнсерша на одном из размещенных кадров предстала у кузова сломанной машины во вьетнамках, синих спортивных штанах и черной кофте. При этом ее волосы имели коричневый оттенок. Также знаменитость позировала в черном бикини, сидя на камнях у водоема. Кроме того, на нескольких фото она запечатлена рядом с алкогольными напитками.

«Райончик», — подписала пост Ивлеева, добавив хештеги #архив и #гопота.

Ранее Ивлеева раскрыла секреты привлекательности после похудения на 14 килограммов. Телезвезда заявила, что избегает серьезных вмешательств и старается поддерживать естественную красоту.