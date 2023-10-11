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13:31, 11 октября 2023Наука и техника

Раскрыта причина необычных взрывов звезд в галактике M87

arXiv: в галактике M87 струя плазмы от черной дыры провоцирует взрывы на звездах

Фото: NASA / STScI / AURA / phys.org

Астрономы раскрыли причину, почему в сверхмассивной галактике M87 регулярно происходят звездные взрывы, называемые новыми. Из ее ядра выбрасывается гигантская струя плазмы, которая провоцирует появление новых, однако точный механизм этого необычного явления остается неизвестным. Результаты исследования опубликованы в препринте статьи в репозитории arXiv.

Ученые проанализировали данные космического телескопа Хаббла, подтвердив существование 135 новых в M87, которые встречались с необычной частотой на всем пути струи (джета), исходящей из центральной сверхмассивной черной дыры. Вероятность, что такое распределение является случайностью, оценивается в 0,3 процента.

Остается неясным, является ли эта ситуация уникальной для M87 или это общий эффект для галактических струй. К настоящему времени астрономы не проводили наблюдений с достаточной чувствительностью, чтобы собрать данные о новых в галактиках с плазменными струями.

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Новые представляют собой выбросы энергии в результате взрывных процессов на поверхности белых карликов, находящихся в паре с другой звездой. Белый карлик притягивает вещество от звезды-компаньона, накапливая слой водорода, пока в нем не начинают происходить термоядерные реакции. В отличие от сверхновых, новые не разрушают белый карлик, поэтому этот процесс может повторяться несколько раз.

Простым объяснением служит то, что излучение струи нагревает донорские звезды, усиливая перенос вещества к белым карликам. Однако звезды слишком маленькие и находятся на большом расстоянии, чтобы излучение джета было достаточным для нагрева. Согласно альтернативному сценарию, джет провоцирует звездообразование, в результате чего формируется больше двойных систем и тем самым возникает больше новых. В то же время ученые не наблюдали увеличение скорости образования звезд на всем пути струи.

Третьей возможностью является то, что ударные волны от струи объединяют газ и пыль по мере ее движения через галактику, образуя межзвездные облака. Когда одно из этих облаков достигает двойной звездной системы, оно увеличивает скорость аккреции материала, в результате чего возникает новая. Кроме того, ударная волна может также нагреть звезду, увеличивая скорость массопереноса.

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    Александр Еникеев
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