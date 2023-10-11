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18:56, 11 октября 2023Среда обитания

К обшарпанному дому в российском городе приделали радужные перила

К обшарпанному жилому дому в Смоленске приделали радужные перила

Фото: fotografamardelplata / Shutterstock / Fotodom

К обшарпанному жилому дому в Смоленске после жалобы жительницы города приделали радужные перила и пандус. Об этом пишет издание «Подъем».

Речь идет о девятиэтажном здании на улице Маршала Еременко. Крыльцо постройки находится в плохом состоянии: краска обсыпалась в нескольких местах, появилось несколько трещин и граффити. Одна из собственниц обратилась к депутату областной Думы Дмитрию Новикову с просьбой решить проблему. После этого часть крыльца обновили, однако результат возмутил некоторых горожан.

На входе в подъезд появились разноцветные перила и пандус, фото которых опубликовал в соцсетях Новиков. Депутат рассказал, что их установили сотрудники управляющей компании «Жилищник» по его запросу. «К сожалению, некоторые не восприняли креативный подход к делу», — отметил он.

Новиков добавил, что управляющая компания также займется ремонтом подъезда. Точная дата начала работ неизвестна, однако депутат заявил, что это произойдет «в ближайшее время».

Ранее жильцы московского дома пожаловались на песочницу в желто-голубую полоску. Объект на детской площадке решили перекрасить из-за сходства с украинским флагом.

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    Александра Качан
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