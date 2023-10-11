К обшарпанному дому в российском городе приделали радужные перила

К обшарпанному жилому дому в Смоленске приделали радужные перила

К обшарпанному жилому дому в Смоленске после жалобы жительницы города приделали радужные перила и пандус. Об этом пишет издание «Подъем».

Речь идет о девятиэтажном здании на улице Маршала Еременко. Крыльцо постройки находится в плохом состоянии: краска обсыпалась в нескольких местах, появилось несколько трещин и граффити. Одна из собственниц обратилась к депутату областной Думы Дмитрию Новикову с просьбой решить проблему. После этого часть крыльца обновили, однако результат возмутил некоторых горожан.

На входе в подъезд появились разноцветные перила и пандус, фото которых опубликовал в соцсетях Новиков. Депутат рассказал, что их установили сотрудники управляющей компании «Жилищник» по его запросу. «К сожалению, некоторые не восприняли креативный подход к делу», — отметил он.

Новиков добавил, что управляющая компания также займется ремонтом подъезда. Точная дата начала работ неизвестна, однако депутат заявил, что это произойдет «в ближайшее время».

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